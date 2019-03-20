Путин поблагодарил Назарбаева за совместную работу

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу.

«В связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул высший государственный пост у нас есть все основания ему сказать "спасибо" за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов», - заявил он на встрече с членами правительства.

Российский президент добавил, что Назарбаев внес огромный вклад в интеграцию России и Казахстана, напомнив, что экс-президент Казахстана стал одним из авторов создания Евразийского экономического сообщества. Путин также выразил надежду на сохранение преемственности политики в будущем.

«С нашей стороны будет делать все, чтобы эти процессы (совместные проекты между странами – прим.ред) поддерживать», - подчеркнул российский лидер.

Напомним, временно исполняющим обязанности президента Казахстана стал бывший премьер и спикер сената парламента республики Касым-Жомарт Токаев.