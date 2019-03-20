Тяжело заболевшая Ваенга отменила все концерты
Даты, на которые будут перенесены концерты, будут объявлены позднее.
© Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress
Елена Ваенга отменила все свои выступления из-за тяжелой болезни. Об этом певица сообщила на странице в Instagram.
«Заболела сильно. Петь не чем», - написала она.
Артистка добавила, что даты, на которые будут перенесены концерты, будут объявлены позднее.
Елена Ваенга, выступающая в жанре эстрады, известна как исполнитель шансона и песен в формате городского романса. Несколько раз становилась обладательницей премий «Шансон года».