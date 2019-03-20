Порошенко сообщил об успешных испытаниях турецких ударных беспилотников

Украинский президент Петр Порошенко принял участие в испытании ударных БПЛА, которые были получены Киевом по контракту с Турцией, и заявил, что испытания прошли успешно. Об этом сообщает издание «Сегодня.ua».

«Я поздравляю с этим украинский народ, у нас сегодня появилось абсолютно новое оружие, ударные беспилотники», - заявил Порошенко на полигоне во время испытаний.

Ранее президент Украины заявил о том, что с Турцией было подписано соглашение на поставку турецких беспилотников Bayraktar TB2 украинской армии. Позднее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что БПЛА Киеву будут поставляться в полном комплекте, с вооружением.