Текслер заявил о намерении пойти на выборы губернатора Челябинской области

Врио главы Челябинской области Алексей Текслер заявил журналистам, что он намерен участвовать в будущих выборах губернатора региона.

«Планирую заслужить доверие челябинцев и спокойно выходить на выборы», - цитирует его ТАСС.

Алексей Текслер был назначен Владимиром Путиным врио главы Челябинской области накануне, 19 марта. Предыдущий губернатор Борис Дубровский принял решение о добровольном сложении полномочий.

Среди своих приоритетов на посту врио главы области Текслер назвал реализацию нацпроектов, в частности, вопросы экологии.