«Слово не воробей»: Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на все кредиты

Российский президент Владимир Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» на уже действующие договоры. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

«Люди восприняли это (слова об "ипотечных каникулах"), что эти "каникулы" будут распространяться на все выданные ранее ипотечные кредиты. Но как говорят, слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде», - подчеркнул Путин.

Напомним, с предложением ввести «ипотечные каникулы» для россиян выступил сам глава государства Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 20 февраля.

Как сообщил глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин, предоставление «каникул от ипотеки» может начаться уже с весны 2019 года. Предполагается, что выплачивающие ипотечный кредит россияне, по какой-либо причине утратившие доход, смогут взять паузу в выплате задолженности на полгода-год.