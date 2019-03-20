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Путин назначил Бату Хасикова врио главы Республики Калмыкия

Вадим Иванов
12:31 20.03.2019
Ранее в отставку подал глава региона Алексей Орлов.
© Фото: пресс-служба Кремля

Временно исполняющим обязанности главы Калмыкии вместо ушедшего в отставку Алексея Орлова назначен Бату Хасиков. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

«Президент провел рабочую встречу с Бату Хасиковым, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его врио главы Республики Калмыкия», - сказано в сообщении.

Бату Хасикову - 38 лет, он является профессиональным спортсменом, несколько раз становился чемпионом мира по кикбоксингу.

Также Хасиков в разные годы был депутатом парламента Калмыкии, членом Совфеда от республики и советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Ранее сменились руководители еще в двух российских регионах. В Республике Алтай место Александра Бердникова занял Олег Хорохордин, а в Челябинской области Бориса Дубровского сменил Алексей Текслер.

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