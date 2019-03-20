Путин дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
Президент отметил, что к 2030 году на Ямале будет добываться до 360 миллиардов кубических метров газа для потребления внутри страны и для поставок на экспорт.
Владимир Путин сообщил о запуске нового проекта ПАО «Газпром» - Харасавэйского крупного месторождения на Ямале. Такое заявление он сделал по телемосту с ЯНАО.
Российский президент добавил, что речь идет о «планетарных запасах». Их освоение должно стать толчком для роста экономики, а также станет важным шагом в развитии всего региона и страны.
Путин отметил, что запасы месторождения огромны.
По имеющимся данным, общие запасы газа на Ямале составляют свыше 16 триллионов кубометров топлива.