Путин дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

Владимир Путин сообщил о запуске нового проекта ПАО «Газпром» - Харасавэйского крупного месторождения на Ямале. Такое заявление он сделал по телемосту с ЯНАО.

Российский президент добавил, что речь идет о «планетарных запасах». Их освоение должно стать толчком для роста экономики, а также станет важным шагом в развитии всего региона и страны.

Путин отметил, что запасы месторождения огромны.

По имеющимся данным, общие запасы газа на Ямале составляют свыше 16 триллионов кубометров топлива.