В иранском порту перевернулось судно с химикатами и фисташками

В иранском порту Шахид-Раджай в Бандар-Аббасе перевернулось торговое судно LS Star, сообщает иранское агентство Mehr.

По его данным, 90-метровое судно под флагом Коморских островов перевозило 153 контейнера с промышленными и минеральными товарами, в частности, с хлоридом калия, карбонатом кальция, техническими маслами и медным концентратом, а также с фисташками.

На его борту находились 14 членов экипажа, в основном индийцы. Трое из них получили травмы при инциденте.

Причины произошедшего расследуются. Однако отмечается, что опрокидывание корабля могло произойти из-за недостаточной координации между командой судна и подрядчиком, который занимался погрузкой и разгрузкой.

Агентство IRNA сообщает, что судно затонуло. Фотографии с места происшествия опубликованы на Иранском студенческом информационном агентстве (ISNA).