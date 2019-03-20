Керимова повторно обвинили в неуплате налогов во Франции

Прокуратура Ниццы предъявила члену Совфеда Сулейману Керимову обвинения в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает издание Nice-Matin.

По информации газеты, Каримову предъявили обвинения, когда он прибыл в Ниццу. Но сенатора не был задержан, Каримов дал обязательство внести залог в размере €20 миллионов. Nice-Matin сообщает, что обвинения связаны с покупкой Керимовым нескольких объектов недвижимости во Франции, они были предъявлены после запроса, который был направлен в прокуратуру Ниццы Минфином Франции.

«В центре расследования (по-прежнему) несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу Hier, которую олигарх, предположительно, купил за €127 миллионов», - говорится в материале Nice-Matin.

По сведениям газеты, цена виллы Hier составила €35 миллионов.

Издание заявило, что ранее в прокуратуру вызывали и номинального владельца привлекших внимание правоохранительных органов вилл, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер. Также он был обвинен в соучастии в уклонении от налогов и отпущен под залог в €10 миллионов.

Как сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, российскому сенатору Сулейману Керимову предъявлены обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

«Господин Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сенатор помещен под судебный контроль, который, в частности, подразумевает внесение залога в 20 миллионов евро.

Напомним, осенью 2017 года Керимова задержали в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной стоимости. Сенатора также подозревался в переправке во Францию от €500 миллионов до €750 миллионов, в том числе наличными, но доказательств причастности Керимова к налоговым нарушениям властям не удалось найти и в июне прошлого года все обвинения с него были сняты.