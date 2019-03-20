Путин принял отставку главы Калмыкии
Алексей Орлов занимал должность губернатора Калмыкии с 2010 года.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент Владимир Путин принял отставку главы Республики Калмыкия Алексея Орлова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Алексей Орлов занял должность губернатора Калмыкии в 2010 году, в 2014 году он был переизбран на этот пост.
В Кремле добавили, что Путин также провел рабочую встречу с Бату Хасиковым, по итогом которой было объявлено, что последний назначен врио главы региона.
Ранее сегодня стало известно об отставке главы Республики Алтай Александра Бердникова, его сменил в качестве врио руководителя региона Олег Хорохордин.
Накануне, 19 марта, заявление об отставке написал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Врио главы региона стал Алексей Текслер.