Путин принял отставку главы Калмыкии

Президент Владимир Путин принял отставку главы Республики Калмыкия Алексея Орлова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Алексей Орлов занял должность губернатора Калмыкии в 2010 году, в 2014 году он был переизбран на этот пост.

В Кремле добавили, что Путин также провел рабочую встречу с Бату Хасиковым, по итогом которой было объявлено, что последний назначен врио главы региона.

Ранее сегодня стало известно об отставке главы Республики Алтай Александра Бердникова, его сменил в качестве врио руководителя региона Олег Хорохордин.

Накануне, 19 марта, заявление об отставке написал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Врио главы региона стал Алексей Текслер.