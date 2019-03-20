Путин назначил Хорохордина врио главы Республики Алтай

Президент РФ Владимир Путин встретился с Олегом Хорохординым и назначил его врио главы Республики Алтай.

«Президент провел рабочую встречу с Олегом Хорохординым, в ходе которой информировал о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова по собственному желанию, который принял такое решение в связи с окончанием срока его полномочий.

По словам председателя избирательной комиссии республики Дмитрия Степанова, выборы главы Республики Алтай пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Олег Хорохордин является уроженцем села Глушинка Алтайского края. До 2000-х трудился на различных предприятиях края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». С 2006 по 2011 год он работал в управлении по внутренней политике администрации президента, а с 2012 года Хорохордин возглавляет совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС» и одновременно работает в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова.