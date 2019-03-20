Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в украинскую столицу для участия в заседании суда по делу главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

На своей странице в Instagram Москалькова опубликовала видеозапись, на которой она стоит на фоне здания Верховного суда Украины и рассказывает о цели приезда в Киев.

«Вся российская общественность на протяжении этого года наблюдает за его судьбой, и сегодня я прибыла сюда в суд для того, чтобы посмотреть, как соблюдаются права Кирилла Вышинского, как он себя чувствует, и по возможности поддержать его от всех россиян, от тех, кто переживает за его судьбу», - сказала Москалькова.

Слушания пройдут сегодня, 20 марта. Верховный суд будет рассматривать жалобу защиты о незаконности задержания журналиста, которому грозит 15 лет тюрьмы по обвинениям в государственной измене. Сейчас Вышинский находится в киевском СИЗО, туда его этапировали из Херсона.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая прошлого года, ему предъявили обвинение в госизмене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд арестовал Вышинского 17 мая на два месяца, но несколько раз мера пресечения была продлена.