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Путин принял отставку главы Республики Алтай Бердникова

Василиса Морозова
11:37 20.03.2019
Российский президент Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.
© Фото: Александр Бердников, Facebook

Российский президент Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова по собственному желанию, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности губернатора республики был назначен Олег Хорохордин.

Ранее сообщалось, что глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке в связи с окончанием срока его полномочий и переходом на другую работу.

Как сообщил ТАСС в среду председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Степанов, выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.

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