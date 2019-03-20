Forbes составил рейтинг самых надежных банков России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных банков России, основанный на оценках крупнейших российских и международных рейтинговых агентств («Эксперт РА», АКРА, Fitch, S&P, Moody's).

Лидером списка оказался «Юникредит банк», за ним на вторую позицию вышел Райффайзенбанк, на третьей строчке рейтинга – Росбанк. Сбербанк получил только четвертое место рейтинга самых надежных российских банков. Пятерку завершает ВТБ.

Всего в список попали 30 банков, в то время как в прошлом – всего 13 кредитных организаций. Лидирующие позиции удерживают «дочки» иностранных банков и госбанки.

В десятку самых надежных также вошли Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole. Также в группу банков с наивысшей надежностью вошли Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

Наименее надежными рейтинговые агентства посчитали НС Банк, Ланта-банк, Фора-банк, АКБ «Международный финансовый клуб» и Аресбанк.