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Не торт: Кокорин отметил 28-летие в СИЗО

Василиса Морозова
10:52 20.03.2019
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил свой день рождения в СИЗО-2 «Бутырка» и получив в подарок электрочайник.
Не торт: Кокорин отметил 28-летие в СИЗО

Арестованный по обвинению в хулиганстве футболист «Зенита» Александр Кокорин отметил свое 28-летие в СИЗО-2 «Бутырка» в нехорошем настроении, рассказал его адвокат Андрей Ромашов.

Как он сказал РИА Новости, защитнику удалось встретиться со своим подзащитным и выпить чаю. Также утром к нему приходила его гражданская супруга Дарья Валитова.

«Мы все его поздравили. Утром была жена на свидании, мы (адвокаты) сегодня были, только вышли, из подарков в основном сладкое, родители передали ему электрочайник, администрация и заключенные поздравили», - отметил Ромашов.

Сам футболист в канун праздника уверял, что не планирует праздновать свой день рождения в СИЗО, но надеется связаться с близкими и был бы рад торту. Впоследствии супруга игрока «Зенита» опубликовала сообщение в INstagram, пожелав мужу оставаться сильным. К ее поздравлениям присоединились его коллеги из «Зенита» Артем Дзюба и Юрий Лодыгин, написавшие пожелания в соцсетях.

«Если не вспоминать о проблемах с ногой, то Саша чувствует себя нормально. Он очень рад, что люди поддерживают его», — сказала жена Кокорина после встречи.

Напомним, в прошлом марте Кокорин перенес операцию на колене, теперь у футболиста оно болит в связи с недостатком нагрузок. Кроме того, как говорил Ромашов, спортсмен получил два ожога после проведенной физиотерапии в СИЗО.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в следственном изоляторе за нападение на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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