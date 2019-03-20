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Весна порадует жителей Москвы температурой выше нормы

Василиса Морозова
10:35 20.03.2019
Весенние температуры будут держаться выше средних многолетних значений и в марте, и в апреле, заверили в центре погоды «Фобос».
© Фото: Christian Charisius, dpa, Globallookpress

Температурный режим этой весной в центральной России будет удерживаться выше средних многолетних значений, рассказала «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Наступивший март в целом радует теплом жителей столичного региона и всей центральной России, температурный режим удерживается несколько выше средних многолетних значений, а в Москве во второй половине месяца в дневные часы столбики термометров уверенно пересекают отметку в 0 градусов, уходя в область положительных значений», - отметила синоптик.

Самым теплым в марте, добавила она, оказалось 18-е число, когда максимальная температура составила +7,2 градуса, что на 4 градуса выше нормы.

«До конца марта позитивное течение весны в Москве продолжится. Мы не ждем значительных обвалов холода, равно как и не рассчитываем на мощные выносы очень теплых воздушных масс. Весенние процессы будут развиваться в соответствии с календарем», - пояснила Волосюк.

Предварительные расчеты говорят, что до конца месяца в Москве температурный режим будет на несколько градусов превышать многолетние значения, считают в «Фобосе».

«В апреле тренд на повышение температуры продолжится. Переход дневных температур через отметку +10 ожидается в середине апреля», - заключила синоптик.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в столице сойдет снег, пройдут дожди и начнется настоящая весна.

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