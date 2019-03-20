Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

Ученые из Шаньдунского политехнического университета Китая заявили, что недолгие прогулки один или два раза в неделю помогут значительно снизить риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.

Как уточняется в релизе MedicalXpress, риск преждевременной гибели сокращается на 18%.

Всего в исследовании проанализировали активность более 88 тысяч человек в период с 1997 по 2008 годы. Выяснилось, что те, кто работал на природе или совершал прогулки, 2,5 - 5 часов в неделю в среднем уменьшили риск смерти более чем на 30%, а люди, проводившие на свежем воздухе от 25 часов, - на 50%.

По мнению ученых, наиболее эффективен бег, езда на велосипеде и спортивные упражнения.