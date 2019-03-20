Джон Траволта вручил премию BraVo на сцене Большого театра

В Москве, на Исторической сцене Большого театра, прошла торжественная церемония вручения премий BraVo - профессиональной музыкальной награды в области классического искусства.

Среди гостей вечера были известные музыканты и деятели культуры, но главным сюрпризом вечера стал приезд звезды мирового кинематографа Джона Траволты.

Голливудский актер признался, что является большим поклонником русской культуры, а выйти на сцену Большого - мечта любого артиста.

Он объявил победителя в номинации «Лучший саундтрек года». Награда досталась композиции «Одиночество» и исполнении группы «Земляне».

На церемонию Траволта приехал не один: его сопровождали его старшие сестры Эллен и Маргарет и 18-летняя дочь Элла Блю. Семейную фотографию артист опубликовал в своем Instagram.

В Москву Траволта прибыл на собственном самолете, о чем также поведал поклонникам в соцсетях.

Еще одна мировая знаменитость посетила церемонию – британская актриса Хеллен Мирен. А на сцене в этот вечер выступали Сергей Полунин и прима Большого театра Светлана Захарова.