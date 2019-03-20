В Подмосковье обнаружили «тайник киллеров» с 35 кг взрывчатки и 100 гранатометами

В Московской области следователи и сотрудники ФСБ РОФ обнаружили и изъяли «тайник киллера», сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в рамках уголовного дела в отношении членов преступной группы, действовавшей в столичном регионе в 90-х и 2000-х годах, было изъято 36 кг взрывчатки, два самодельных взрывных устройства, еще около 100 гранатометов, автоматов, винтовок, пистолетов и гранат, а также 15 тысяч патронов и запасных частей к оружию.

Следователи отмечают, что на счету преступников многочисленные похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты московских предприятий. Как добавили в СК РФ, более подробная информация может повредить следствию.

В ведомстве сказали, что по изъятому оружию назначена комплексная экспертиза. В рамках уголовного дела были также задержаны соучастники, в том числе два киллера.