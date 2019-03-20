Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке

Глава Республики Алтай подал заявление об отставке. Об этом Александр Бердников написал на своей официальной странице в Facebook.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту (президенту РФ Владимиру Путину) о добровольной досрочной отставке с этой должности», - уточнил он.

Бердников подчеркнул, что его отставка является добровольной и поблагодарил главу государства за предоставленную возможность на протяжении длительного времени руководить регионом.

«Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы», - добавил политик.

Накануне, 19 марта, сменился глава региона в Челябинской области. На место подавшего в отставку Бориса Дубровского был назначен врио Алексей Текслер.