В Гидрометцентре рассказали, когда придет «настоящая весна»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу придет настоящая весна без дождей.

По его словам, в настоящее время погода в Москве превышает норму на 3 градуса, достигнув отметки +7, однако все еще не является по-настоящему весенней.

Синоптик сказал «Российской газете», что дожди сохранятся до конца недели, а интенсивность осадков уменьшится лишь на следующей неделе. С 21 марта температура ночью станет минусовой, что приведет к гололеду, осложнив жизнь и водителям, и пешеходам.

Вильфанд отметил, что такая «не весна» продлится до самого конца марта. Весна, как сказал синоптик, придут в столицу в середине апреля. Температура повысится до +13..- +15 градусов.

В течение недели в Москве, уверены в Гидрометцентре, уже сойдет снег. В области же он будет лежать до конца первой декады второго весеннего месяца.