Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан
Об этом врио президента республики заявил после принесения присяги, которое состоялось утром 20 марта. Он также добавил, что необходимо назвать центральные улицы всех областных центров страны именем первого главы государства.
Столицу Казахстана - Астану - следует переименовать в Нурсултан. Об этом заявил врио главы республики Касым-Жомарт Токаев после принесения присяги в среду, 20 марта.
«Наша столица должна носить имя нашего (первого) президента и называться Нурсултан», - сказал он.
Токаев добавил, что также необходимо назвать в честь Нурсултана Назарбаева центральные улицы всех областных центров страны.
Нурсултан Назарбаев является первым и пока единственным президентом Казахстана. Он занял эту должность в апреле 1990 года.
Назарбаев подал в отставку накануне, 19 марта, заявив об этом в телеобращении к нации.