Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан

Столицу Казахстана - Астану - следует переименовать в Нурсултан. Об этом заявил врио главы республики Касым-Жомарт Токаев после принесения присяги в среду, 20 марта.

«Наша столица должна носить имя нашего (первого) президента и называться Нурсултан», - сказал он.

Токаев добавил, что также необходимо назвать в честь Нурсултана Назарбаева центральные улицы всех областных центров страны.

Нурсултан Назарбаев является первым и пока единственным президентом Казахстана. Он занял эту должность в апреле 1990 года.

Назарбаев подал в отставку накануне, 19 марта, заявив об этом в телеобращении к нации.