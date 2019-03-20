Пожар охватил маршрутный автобус в центре Ижевска
Пламя практически полностью уничтожило транспортное средство.
© Видео: Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС), Типичный Ижевск, Вконтакте © Фото: Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС), вк
В Ижевске сгорел пассажирский автобус.
Кадрами с места события в Сети делятся очевидцы. На них видно, что пламя практически полностью уничтожило транспортное средство.
Пожар произошел в центре города, на перекрестке улиц Удмуртской и Ленина.
На место возгорания прибыли пожарные, которые оперативно потушили огонь.
В результате инцидента никто не пострадал.