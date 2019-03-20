Пожар охватил маршрутный автобус в центре Ижевска

В Ижевске сгорел пассажирский автобус.

Кадрами с места события в Сети делятся очевидцы. На них видно, что пламя практически полностью уничтожило транспортное средство.

Пожар произошел в центре города, на перекрестке улиц Удмуртской и Ленина.

На место возгорания прибыли пожарные, которые оперативно потушили огонь.

В результате инцидента никто не пострадал.