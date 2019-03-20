Две маршрутки слетели в кювет под Петербургом

Два маршрутных автобуса упали в кювет на автодороге Петербург - Матокса, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что инцидент произошел утром 20 марта около садоводств. Автобусы 205-го маршрута не поделили дорогу, в следствие чего водители не справились с управлением и угодили в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Кроме того, по словам свидетелей аварии, в кювете через 100 метров от места ДТП находится автомобиль Renault Sandero.