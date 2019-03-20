Касым-Жомарт Токаев официально стал врио президента Казахстана

Бывший премьер и спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально стал временно исполняющим обязанности президента республики. Церемония принесения присяги состоялась утром 20 марта.

Токаев будет исполнять обязанности президента Казахстана до проведения досрочных выборов.

Предыдущий глава государства - Нурсултан Назарбаев - подал в отставку накануне, 19 марта. Он был первым и единственным президентом республики, заняв эту должность 24 апреля 1990 года.

Сегодня утром ЦИК Казахстана официально прекратил полномочия Назарбаева на посту главы государства.