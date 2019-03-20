В Госдуме предложили создать соцсеть в виртуальной реальности

В Госдуме предложили создать в стране социальную сеть в виртуальной реальности. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение министру цифрового развития РФ Константину Носкову.

Как он рассказал «Звезде», технология общения и передачи фотографий, видео и других изображений является наиболее востребованной в наше время. В связи с чем депутат уверен, что в РФ можно было бы запустить соцсеть, которая работала бы в виртуальной реальности. Чернышов считает, что она даст возможность людям с разных концов света общаться друг с другом с помощью копий самих себя. Парламентарий отметил, что западные разработчики уже продемонстрировали тестовые версии соцсетей в виртуальной реальности. Однако дальше тестов дело не продвинулось, поскольку цена VR-шлема довольно высока.

Депутат полагает, что Россия обязана стать первой среди стран с подобными соцсетями. По его мнению, в стране она может стать общественной, но с принадлежащими государству правами. Чернышов предложил использовать ее для подключения к сети госинформационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей государственных органов. Он рассказал о виртуальных кафе и Интернет-кабинках, где желающие смогут использовать такие шлемы и очки виртуальной реальности для общения.

Депутат подчеркнул, что опыт создания подобного виртуального пространства для общения с миром окажется полезным для развития логики и интуиции, а также он позволит многим побороть застенчивость и различные комплексы.

«Этим нужно заниматься, создавая такие вещи, привлекать новых пользователей в Рунет. Это увеличит капитализацию техкомпаний, увеличит налоги, увеличит возможности для рекламного пространства, это даст очередную новую интересную площадку для развития человеческого потенциала, общения, ведения бизнеса. Это создаст новые условия для того, чтобы развивать себя. Я считаю это правильной инициативой», - рассказал он.

Идея Чернышова заключается в распространении в стране так называемого VRChat, который уже существует. Программа задумана как «живое» общение с использованием девайсов виртуальной реальности, этакий аналог Skype, в котором пользователи могут общаться в декорациях множества миров. Кроме того, они смогут создавать свои собственные миры и «фоны» для конференций. Также разработчики VRChat намерены внедрить так называемые аватары, виртуальные тела или 3D-модели пользователей. В будущем будут использоваться анимация конечностей, движение глаз и даже губ.