Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила индексации пенсий. Проект был размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Сейчас неработающий пенсионер может получить доплату, если сумма, которую он получает, ниже, нежели прожиточный минимум в том регионе, в котором он проживает.

Эта схема будет изменена.

«Сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМ в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат», - пояснили в Минтруде «Российской газете».

Нововведение позволит повысить выплаты на сумму индексации и ЕДВ - выплаты за счет федеральных средств, которые не зависят от наличия пенсий.

Ранее сообщалось, что Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.