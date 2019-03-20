ЦИК Казахстана постановил досрочно прекратить полномочия Назарбаева

ЦИК Казахстана официально досрочно прекратил действие полномочий Нурсултана Назарбаева на посту президента республики. Об этом говорится в заявлении на сайте Центральной избирательной комиссии.

В соответствии с конституцией страны обязанности главы государства до новых выборов президента будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

«Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики, складывает с себя соответственно полномочия председателя сената», - уточнили в ЦИК.

Назарбаев заявил о своем решении уйти в отставку накануне, 19 марта, во время обращения к нации в эфире гостелевидения. Он являлся первым и единственным президентом Казахстана, заняв должность главы государства 24 апреля 1990 года.

Срок полномочий Назарбаева на посту президента должен был истечь в апреле 2020 года.