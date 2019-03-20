В Москве один человек погиб и два пострадали при столкновении грузовика с машиной инкассации
Все обстоятельства ДТП выясняются.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Один человек погиб в результате аварии на юго-востоке Москвы. Еще двое - пострадали.
Трагедия произошла около семи утра по адресу улица Угрешская, дом 2, строение 1. Там столкнулись грузовая машина марки МАЗ и автомобиль Renault. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Как сообщает агентство «Москва», Renault являлся инкассаторской машиной. Причины столкновения с грузовым автомобилем на настоящий момент неизвестны.
На месте работают специалисты. Все обстоятельства выясняются.