В Москве один человек погиб и два пострадали при столкновении грузовика с машиной инкассации

Один человек погиб в результате аварии на юго-востоке Москвы. Еще двое - пострадали.

Трагедия произошла около семи утра по адресу улица Угрешская, дом 2, строение 1. Там столкнулись грузовая машина марки МАЗ и автомобиль Renault. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Как сообщает агентство «Москва», Renault являлся инкассаторской машиной. Причины столкновения с грузовым автомобилем на настоящий момент неизвестны.

На месте работают специалисты. Все обстоятельства выясняются.