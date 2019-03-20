Дикая кобра напала на велосипедистов в Индии: видео

Дикая кобра напала на велосипедиста и его пассажира в штате Телингана на юге Индии, пишет The Mirror.

Камера наружного наблюдения зафиксировала нападение агрессивной рептилии еще 9 февраля, но известно о нем стало только сейчас. Два жителя Индии едут по дороге, где на них набрасывается кобра.

В какой-то момент змея запуталась в спицах переднего колеса, что дало мужчинам шанс избежать ее укуса. Они бросили велосипед и разбежались в разные стороны. В результате чего никто их них не пострадал.

Согласно сообщениям местных СМИ, змею было сложно определить, но, по предварительным данным, это была индийская кобра. Яд такой змеи является очень опасным. Отмечается, что ежегодно индийская кобра убивает в стране около 10 тысяч человек.