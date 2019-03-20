Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в торможении развития метрополитена в Киеве, об этом он заявил во время инспекции строительства новых станций метро в украинской столице.

По его словам, киевское метро приостановило свою работу лишь единожды, с 18 по 20 февраля 2014 года, когда якобы началась «российская агрессия». В эти дни произошло обострение ситуации в ходе беспорядков на Майдане.

Порошенко заявил, что РФ «затормозила планы развития киевского метро», отметив, что только в 2014 году поступило более 200 сообщений о минировании киевского метрополитена.

«Попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве», - подчеркнул украинский лидер.

При этом он поблагодарил нынешнего градоначальника столицы Украины Виталия Кличко за «большой вклад в развитие Киева».