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Ученые раскрыли «секрет» самой счастливой страны в мире

Василиса Морозова
07:21 20.03.2019
Сотрудники аналитического центра Next Era выяснили, почему граждане Финляндии являются самыми счастливыми жителями планеты.
Ученые раскрыли «секрет» самой счастливой страны в мире
© Фото: pixabay.com

Ученые назвали причину большого количества счастливых людей в Финляндии, которая в 2018 году была названа самой счастливой страной в мире, согласно докладу The World Happiness Report.

По мнению экспертов аналитического центра Next Era, «секрет финского счастья» кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране. По их мнению, государство стремится повысить комфорт и безопасность всех пяти миллионов финнов. Оно проводит исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости и предпринимает эффективные действия по улучшению жизни своих граждан.

При этом, как рассказал РИА Новости исполнительный директор Next Era Юха Яакко, Финляндия еще недавно была одной из самых бедных европейских стран.

«Единственный способ добиться успеха для такой страны - отдаленной от континентальной Европы, с ужасными погодными условиями - это сосредоточиться на своих людях», - подчеркнул он.

Сейчас же Финляндия является одной из самых богатых стран мира по ВВП на душу населения. В стране - один из самых низких на планете уровней материнской смертности, крайне низкие уровни бедности и преступности.

Кроме того, очень успешным финским экспериментом оказалась система образования. Учебный план в школах основан на том, чтобы дети учились за пределами классной комнаты, а школьникам предоставляется свобода передвижения по учебным заведениям и индивидуальный план обучения.

«Дело не только в том, что государство играет такую активную роль в жизни своих граждан, которая способствует благополучию нации, но и в том, что в итоге финны чувствуют себя в безопасности», - пояснил Яакко.

По словам исполнительного директора Next Era, Финляндия достаточно давно корректирует свое общество, основываясь на мониторинге состояния людей, что оказывает влияние на все сферы общества, в результате чего финны чувствуют себя более счастливыми. При этом большинство граждан не считают работу властей в этом направлении посягательством на свою свободу.

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