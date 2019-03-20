У умершего участника «Иванушек International» Олега Яковлева «воскресла» мама

Жительница Зеленодольска, 61-летняя Масхуда Минидарова объявила, что она является матерью российского музыканта и участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева, ушедшего из жизни в 2017 году. Однако женщина, по собственному признанию, держала это в тайне на протяжении 25 лет.

По словам Минидаровой, будучи подростком, Яковлев сбежал из дома, после того как поссорился с отчимом, и больше не вернулся.

Встреча с сыном произошла лишь в 2000-м году после одного из концертов «Иванушук». Женщина утверждает, что Яковлев просил не выдавать тайну прошлого, поскольку это разочаровало бы его поклонников, уверенных в том, что музыкант является сиротой.

В программе «Прямой эфир» Минидарова добавила, что они и далее какое-то время поддерживали связь, однако после того, как женщина получила травму позвоночника, артисту сообщили, якобы его мать умерла.

Тем не менее, многие усомнились в подлинности истории. Так, гости программы нашли несоответствия в возрасте Минидаровой и возрасте настоящей матери Олега Яковлева. Как ранее рассказывал певец мать родила его в 42 года. В таком случае Минидаровой должно было быть уже 89 лет.