Росстат перешел на новую методику расчетов доходов населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) решила внедрить новую методику расчетов доходов населения, приостановив ежемесячные подсчеты и перейдя на ежеквартальную оценку. Об этом сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков по итогам научно-методологического совета Статслужбы.

«В ходе совета эксперты предложили, что нужно переходить на обновленную методику, она намного более качественная и результаты будут более обоснованные», - пояснил глава Росстата.

После пересчета данных по обновленной методике за 2017 год доля ненаблюдаемых доходов сократилась с 26% до 11,5%. Предполагается, что новая методика позволит предоставлять более качественные и достоверные результаты.

Малков отметил, что уже в апреле нынешнего года по итогам первого квартала будут опубликованы посчитанные по новой методологии данные. Пересчет динамических рядом будет сделан за последние шесть лет, то есть с 2013 года.

Согласно данным Росстата, основными новшествами в новой редакции методики стали – уточнение оценки доходов россиян по статьям «Оплата наемных работников», «Доходы от предпринимательской деятельности», уточнение оценки расходов населения при покупке товаров или услуг вне торговых сетей, расходов в иностранных онлайн-магазинах.

Кроме того, обновления уточняют оценку расходов граждан на недвижимость – будут учитываться сделки как на первичном, так и на вторичном рынке.

Таким образом, разница расходов оказалась в 2017 году больше – 52,193 трлн рублей против 48,094 трлн рублей в предыдущей редакции методологии.