Раскрыты подробности госпитализации звезды «Дома-2» Елены Берковой

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова была обнаружена в полуобморочном состоянии в московской квартире и была госпитализирована.

Как пишет издание Star Hit, Беркову обнаружил ее друг. По словам пациентки той же клиники, девушка была очень бледной, поэтому экс-участницу шоу узнали не сразу. Врачи считают, что она довела себя до такого состояния всевозможными голоданиями, чтобы накануне своего дня рождения привести фигуру в лучшее состояние.

«Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит», - добавила пациентка медучреждения.

При этом, пишет издание, госпитализацию Берковой подтвердил ее PR-директор Максим Клименко, причину ухудшения состояния девушки он не назвал.

Издание предполагает, что Беркова могла не выдержать тяжелого рабочего графика и последствиями развода с пятым мужем, актером Андреем Стояновым.