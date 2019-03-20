Морское чудовище: двухметровая рыба-солнце испугала рыбаков

На юге Австралии два рыбака обнаружили огромную рыбу длиной около трех метров и весом несколько сотен килограмм.

Фотография рыбы была размещена в Сети. Тем не менее, многие интернет-пользователи не поверили в ее подлинность.

Как сообщила опубликовавшая снимок Линетт Грзелак, она также подумала, что фото – фейк. Более того, женщина добавила, что изначально она решила, что перед ней не рыба, а дерево.

Однако, по словам специалиста Южно-Австралийского музея Ральфа Фостера, рыбаки обнаружили солнечную рыбу. Она обитает в тропических водах, а из-за размера этих морских обитателей нередко путают с акулами, сообщает Daily Mail. Фостер добавил, что нередко солнечных рыб находят на пляже, погибших из-за употребления полиэтиленовых пакетов.