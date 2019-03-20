Москалькова прилетела в Киев на суд по делу Вышинского

Российский Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прилетела в Киев для участия в заседании суда по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом сообщил руководитель секретариата уполномоченной Илья Чечельницкий.

«Прибыли в Киев для участия в суде. Все хорошо», - отметил он.

Слушания пройдут 20 марта. Верховный суд рассмотрит жалобу защиты о незаконности задержания журналиста, которому грозит 15 лет тюрьмы по обвинениям в госизмене. В настоящее время Вышинский находится в киевском СИЗО, куда его этапировали из Херсона.

Ранее адвокат редактора рассказал, что условия, в которых он содержится - неприемлемы. В его камере нет электричества, матрасов и постельного белья. Татьяна Москалькова, как ожидается, лично посетит Вышинского в тюрьме.

Напомним, СБУ задержала Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему предъявили обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд арестовал его 17 мая на два месяца, но мера пресечения несколько раз была продлена. Журналист пробыл в СИЗО Херсона до 14 марта, после чего был этапирован в украинскую столицу. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.