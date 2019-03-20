В Большом театре вручили премию BraVo

В Большом театре раздали скрипичные ключи - именно они символизируют премию BraVo - профессиональную музыкальную награду в области классического искусства.

Среди гостей вечера в этом году были не только известные музыканты, но и звезды мирового кинематографа. В Москву специально на церемонию приехал Джон Траволта. Голливудский актер признался, что выйти на сцену Большого театра - мечта любого артиста. Но если Траволта в российскую столицу прибыл ненадолго, то актриса Хелен Миррен составила большую программу визита.

«Завтра я собираюсь посетить могилу моей прабабушки на Ваганьковском кладбище. А потом хочу пойти посмотреть на платья Екатерины II. Совсем недавно я исполнила роль Екатерины Великой в одноименном сериале… И очень хочу увить ее настоящее платья!» - поделилась Миррен.

У британской актрисы, которая является обладательницей «Оскара» - русские корни. Сама госпожа Миррен получила при рождении имя Елена Миронова. Поэтому призналась: «эмоциональное и страстное» русское классическое искусство ей близко. Хотя в этот вечер со сцены Большого звучала в основном итальянская классика.

Специальный приз за вклад в мировую музыкальную культуру организаторы присудили Монтсеррат Кабалье посмертно. Награду за умершую в октябре прошлого года великую оперную певицу получила ее дочь.

В этом году церемония вручения премии BraVo прошла во второй раз. Конкурс был основан в 2018 году и запланирован, как ежегодный.