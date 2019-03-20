Сбежать от суеты: в древний храм Дамаска едут верующие со всего мира

В Сирию потянулись паломники со всего света - война с территории страны отступает, и в знаменитые храмы Дамаска возвращаются верующие. Древнейшая из современных столиц мира по праву считается крупным религиозным центром.

Например, в монастырь Святого Моисея Абиссинского сегодня приезжают не только сирийцы, но и туристы из европейских стран. Они едут, чтобы помолиться в хранящих историю древних стенах, а еще чтобы отдохнуть от мирской суеты.

«Сюда приезжают те, кто устал от города, от бесконечных проблем, от интернета. Здесь нет сотовой связи. Зато есть горы, тишина и чистый воздух. Каждый может помолиться и поработать вместе с нами», - рассказала настоятельница монастыря Худа Фадду.

В католической общине постоянно проживают всего восемь человек. Остальные приезжают лишь на несколько дней или часов - двери открыты для всех. Древний монастырь был возведен в VI веке на развалинах римской крепости. Уникальность этого места оценили и сирийские власти. Объект уже включили в список рекомендованных для посещения достопримечательностей и организовали специальные туры в монастырскую обитель.