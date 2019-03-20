Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года

Министерство труда и социальной защиты России собирается предложить правительству продлить программы материнского капитала до 2024 года, сообщается на сайте ведомства.

Подготовка предложений по продлению данной программы после 2021 года уже включена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда. Эта инициатива обсуждается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Напомним, сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию ребенка-инвалида или пенсию матери.

В этом году сотрудники Минтруда проанализирует эффективность распоряжения средствами и при необходимости предложат правки в законодательство.