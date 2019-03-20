Недобрый прием: националисты устроили потасовки на митинге Порошенко

В Ивано-Франковске, куда отправился президент Украины Петр Порошенко на встречу со избирателями, для него был подготовлен совсем не теплый прием. На митинг, где должен был выступить президент Украины, пришли представители националистических организаций «Нацкорпус» и «Нацдружина».

Скандируя «Ганьба!» («Позор!» - прим. ред.) радикалы начали выдвигать требования наказать чиновников, причастных к коррупции в армии. Однако представители Нацгвардии были готовы к подобным действиям: совместными усилиями они оттеснили радикалов от сцены, на которой должен был выступать Порошенко.

Получив отпор от правоохранителей, националисты стали группироваться в колонны и все-таки пытаться проникнуть на встречу с Порошенко. При этом параллельно они устроили контрмитинг с использованием звукоусиливающей аппаратуры, на котором выступали их сторонники.

После этого столкновения с полицией продолжились, в результате чего правоохранителям уже пришлось применить слезоточивый газ.