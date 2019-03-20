Экс-участница «Дома-2» Беркова экстренно госпитализирована

Экс-участницу проекта «Дом-2» Елену Беркову экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник.

По словам пациентки больницы Ирины, знаменитость очевидцы узнали не сразу - она была очень бледной. Ее нашли дома в полуобморочном состоянии. Женщина предположила, что Беркова могла довести себя до такого состояния из-за постоянных диет. Сейчас она лежит под капельницей и почти не говорит.

PR-директор светской львицы Максим Клименко подтвердил, что Беркова находится в больнице и проходит обследование, но причину раскрывать не стал, пишет Star Hit.

Как пишет источник, состояние Берковой могло ухудшиться на фоне развода с пятым мужем Андреем Стояновым, а также из-за плотного рабочего графика.