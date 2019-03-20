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Путин призвал Генпрокуратуру активно защищать предпринимателей

Дарья Муромова
03:54 20.03.2019
Путин призвал жестко реагировать на несвоевременные выплаты пенсий, пособий и материнского капитала, а также активно защищать права предпринимателей.

Большое внимание нацпроектам, о которых Владимир Путин говорил в послании федеральному собранию, уделили и на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

Президент подчеркнул, что на программы выделены беспрецедентные ресурсы. Именно поэтому особенно важен контроль: расходование средств должно быть целевым. В целом же Путин высоко оценил работу прокуроров. За прошлый год их ведомство рассмотрело около пяти миллионов обращений граждан. Удалось погасить задолженности по зарплате больше, чем на 26 миллиардов рублей.

Путин призвал жестко реагировать на несвоевременные выплаты пенсий, пособий и материнского капитала, а также активно защищать права предпринимателей.

«Ваша прямая обязанность вести мониторинг ситуаций, связанных с уголовным преследованием представителей бизнеса и при необходимости оперативно использовать меры прокурорского реагирования, в том числе не допускать безосновательного продления пребывания под стражей или действий, которые ведут к разрушению компаний и к тому, что люди теряют свои места. И, конечно, нужно продолжать последовательно и системно наводить правовой порядок в сфере трудовых и социальных отношений», - заявил президент.

Особую благодарность Владимир Путин выразил военным прокурорам. По словам главы государства, надзор за деятельностью оборонно-промышленного комплекса стал более эффективным.

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