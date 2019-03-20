Кусок исчезнувшего континента нашли в Индийском океане

Геологи из США обнаружили в Индийском океане следы распавшегося несколько миллионов лет назад суперконтинента Гондвана. Ученые из Университета Колумбии нашли странные породы, содержащие кварцит, на острове Ндзуани в Индийском океане. Поскольку сам остров имеет вулканическое происхождение, он должен полностью состоять из базальта. Однако исследователи обнаружили на нем материнскую породу, содержащую кварцит, что идет вразрез с представлением о тектонике плит. Об этом пишет Science Alert.

Находка позволила геологам предположить, что наличие кварцитовых порода на Ндзуани связано с распадом Гондваны 150 миллионов лет назад на Мадагаскар и Индостан. Кусок породы мог отколоться от Африки или Мадагаскара и остаться в океаническом бассейне. А когда около четырех миллионов лет назад образовался Ндзуани в результате извержения вулкана, кварцит оказался включен в базальтовые породы.