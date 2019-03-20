Американцы в шоке: россиянин спас собак из ледяного озера в США

Россиянин Тимофей Юрьев, проживающий в Нью-Йорке, спас двух собак, которые провалились под лед на озере Ирвингтон.

Юрьев с супругой выгуливали свою собаку в парке и услышали крики женщины. Выяснилось, что две ее пожилые собаки зашли на тонкий лед озера и по очереди провалились. Животные пытались выкарабкаться, но лед вокруг ломался, а из-за возраста они уже не могли вытянуть себя сами.

Юрьев решил спасти животных - он полез в воду, а следом за ним на помощь поспешила и его собака Кира, которая отлично плавает. По словам мужчины, американка пыталась остановить его, потому что для них такой поступок выглядел очень диким, пишет Юрьев в своем Facebook.

Россиянин помог выбраться собакам на сушу. Оказалось, что с погружениями в холодную воду он знаком с детства - его дедушка во время Второй Мировой войны был разведчиком на границе с Японией, ему приходилось подолгу находиться в ледяных водоемах.