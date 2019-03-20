Сотни погибших и бесчисленные разрушения: кадры последствий мощного циклона «Идай»

Спасатели Зимбабве вместе с медиками из организации «Врачи без границ» провели спасательную операцию в городе Чиманимани, который пострадал от разрушительного циклона «Идай». В стране на данный момент известно о 162 погибших.

По видеокадрам можно представить масштаб катастрофы: разрушены и размыты дороги, повалены деревьями, людей с травмами эвакуируют на автомобилях и вертолетах. Порывы ветра во время циклона достигали 177 км/ч, что спровоцировало наводнения и разрушения инфраструктуры.

Циклон «Идай» затронул несколько африканских стран – Мозамбик, Малави и Зимбабве. Более всего пострадал Мозамбик. По оценке президента страны Филипа Ньюси число жертв там может составить 1000 человек. Пока по имеющимся официальным данным в Мозамбике погибло 180 человек.