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«Один из самых зрелых и серьезных политиков» - политолог о Назарбаеве

Дарья Муромова
02:57 20.03.2019
Кузьмина отметила, что Назарбаев создал новую государственность в Казахстане и вывел страну из очень глубокого системного кризиса, который коснулся всех государств постсоветского пространства.
© Фото: Alexei Usov, Russian Look, Globallookpress

Внезапная отставка Нурсултана Назарбаева стала неожиданным событием, которое можно было прогнозировать уже после предстоящих выборов. Об этом «Звезде» рассказала Елена Кузьмина, политолог, заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН им. Примакова.

«Это очень неожиданно, потому что шла серьезная повседневная работа, принята новая программа, обновилось правительство. С другой стороны, это ожидаемая ситуация, так как уже прорабатывались варианты развития страны с перераспределением властных структур», - сказала Кузьмина.

По ее мнению, на отношения Казахстана и России такая политическая перестановка не должна сильно повлиять, потому что между странами серьезно проработаны многие экономические вопросы, а небольшие споры по поводу хозяйственных субъектов допустимы - это нормально.

Кузьмина отметила, что Назарбаев создал новую государственность в Казахстане и вывел страну из очень глубокого системного кризиса, который коснулся всех государств постсоветского пространства.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 март объявил о снятии с себя полномочий главы страны. Он руководил государством с 24 апреля 1990 года.

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