«Один из самых зрелых и серьезных политиков» - политолог о Назарбаеве

Внезапная отставка Нурсултана Назарбаева стала неожиданным событием, которое можно было прогнозировать уже после предстоящих выборов. Об этом «Звезде» рассказала Елена Кузьмина, политолог, заведующая сектором Белоруссии, Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН им. Примакова.

«Это очень неожиданно, потому что шла серьезная повседневная работа, принята новая программа, обновилось правительство. С другой стороны, это ожидаемая ситуация, так как уже прорабатывались варианты развития страны с перераспределением властных структур», - сказала Кузьмина.

По ее мнению, на отношения Казахстана и России такая политическая перестановка не должна сильно повлиять, потому что между странами серьезно проработаны многие экономические вопросы, а небольшие споры по поводу хозяйственных субъектов допустимы - это нормально.

Кузьмина отметила, что Назарбаев создал новую государственность в Казахстане и вывел страну из очень глубокого системного кризиса, который коснулся всех государств постсоветского пространства.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 март объявил о снятии с себя полномочий главы страны. Он руководил государством с 24 апреля 1990 года.