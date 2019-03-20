Посольство РФ проверяет информацию об ордере на арест Балахничева

Посольство России в Париже не располагает никакой официальной информацией по поводу новостей о выдаче Францией ордера на арест бывшего главы ВФЛА Валентина Балахничева. И готовится проверить данные, обнародованные во французских СМИ.

«Никаких обращений с французской стороны по этой теме в посольство не было. Со своей стороны, готовим официальный запрос в компетентные органы Французской Республики», - цитирует представителя дипведомства РИА Новости.

Ранее агентство AFP сообщило, что власти Франции выдали ордер на арест Балахничева, а также экс-старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексей Мельникова. Их якобы считают причастными к вымогательству крупной суммы денег у уличенной в употреблении допинга спортсменки Лилии Шобуховой для того, чтобы ее допустили к участию в Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Как рассказал сам Валентин Балахничев «Звезде», он не имеет понятия, за что его могут арестовать. Экс-президент ВФЛА никогда не был обвиняемым в процессе, который по этому делу вела российская прокуратура и СК, а проходил лишь в качестве свидетеля.