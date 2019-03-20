Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ проверяет информацию об ордере на арест Балахничева

Валентина Пескова
02:32 20.03.2019
Ранее СМИ сообщили о том, что Франция выдала ордер на арест Валентина Балахничева, ранее возглавлявшего Всероссийскую федерацию легкой атлетики.
Посольство РФ проверяет информацию об ордере на арест Балахничева
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Посольство России в Париже не располагает никакой официальной информацией по поводу новостей о выдаче Францией ордера на арест бывшего главы ВФЛА Валентина Балахничева. И готовится проверить данные, обнародованные во французских СМИ.

«Никаких обращений с французской стороны по этой теме в посольство не было. Со своей стороны, готовим официальный запрос в компетентные органы Французской Республики», - цитирует представителя дипведомства РИА Новости.

Ранее агентство AFP сообщило, что власти Франции выдали ордер на арест Балахничева, а также экс-старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексей Мельникова. Их якобы считают причастными к вымогательству крупной суммы денег у уличенной в употреблении допинга спортсменки Лилии Шобуховой для того, чтобы ее допустили к участию в Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Как рассказал сам Валентин Балахничев «Звезде», он не имеет понятия, за что его могут арестовать. Экс-президент ВФЛА никогда не был обвиняемым в процессе, который по этому делу вела российская прокуратура и СК, а проходил лишь в качестве свидетеля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.03.2019, 22:58
МИД РФ предостерег США от «соблазна» ввести войска в Венесуэлу
Дата20.03.2019, 01:44
Вице-адмирал рассказал о создании военно-морского кластера в Кронштадте
Дата18.03.2019, 15:16
Дзюба стал капитаном сборной России на отборочные матчи ЧЕ-2020
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата19.03.2019, 12:43
Глава ОСК назвал сроки сдачи крейсера «Адмирал Кузнецов»
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:31 В стране и мире
Видео
Американцы в шоке: россиянин спас собак из ледяного озера в США
03:05 В стране и мире
Видео
Сотни погибших и бесчисленные разрушения: кадры последствий мощного циклона «Идай»
02:57 В стране и мире
Видео
«Один из самых зрелых и серьезных политиков» - политолог о Назарбаеве
01:22 В стране и мире
Подопечный Началовой заявил, что у нее был рак
00:27 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, с чего начинал карьеру
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Кусок исчезнувшего континента нашли в Индийском океане
Видео
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
Синоптики предупредили о 30-градусных морозах в апреле
Видео
Бесшумная и сокрушительная: подлодка «Кронштадт» с высоты птичьего полета
Видео
Путин пообещал разобраться в ситуации со сдачей кортиков офицерами ВМФ
Видео
«Парковка» НЛО: в небе над ОАЭ образовалась огромная дыра
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.