Обновленный плацкарт от РЖД совершил первый рейс

На Казанском вокзале Москвы встретили первый рейс с обновленным плацкартным вагоном. Снаружи он практически такой же, как и остальные, но внутри отличается кардинально.

В новых интерьерах ехали из Ростова-на-Дону десятки человек. Личное пространство каждого организовано по-новому. Повсюду перегородки и встроенные лестницы, есть индивидуальные шторки и розетки, предусмотрены USB-порты для зарядки гаджетов. Создатели добавили столики между верхними полками и немного увеличили размеры спальных мест.

По словам пассажиров, модернизированный плацкарт очень удобен - комфортные кровати, функциональные шторки и лестницы на верхние полки пришлись по душе.

В РЖД утверждают, что цена билета в модернизированном плацкарте не будет отличаться от стоимости проезда в обычном вагоне аналогичного класса.