Установлены «продвинутые» технологии создания древнейшего моста Руси

Самый древний мост Руси, который располагался в Новгороде над рекой Волхов, был построен с применением довольно «продвинутых» технологий для Х века. К такому выводу пришли ученые из Института археологии РАН в ходе проведения раскопок. Мост являлся сложным инженерным сооружением с очень длинными пролетами длиною не менее 17 м.

Как сказано в древних летописях, Новгород ранее состоял из двух половин, расположенных на правом и левом берегу Волхова. Их соединял мост, следы сооружения которого археологи искали на дне реки последние 15 лет.

Два года назад реку просветили с помощью трехмерного эхолота. Прибор выявил необычные бугры рядом с мостом, построенным в эпоху феодальной раздробленности. В марте 2018-го эти наложения грунта вскрыли, найдя под ними фрагменты опоры еще более древнего моста.

Выяснилось, что эти фрагменты древесины сосен и елей были срублены примерно в середине Х века. Позже исследователи нашли еще три видимых опоры под наслоениями грунта - следы моста на противоположной стороне реки.

Археологи установили, что сами опоры - это так называемые «городни» (деревянные срубы в виде пятиугольника), которые использовались в древности при строительстве валов и крепостей. В данном случае, подобные опоры спускали на воду и устанавливали в тех точках реки, где должен был проходить мост. После того их «достраивали» сверху, кладя новые слои бревен поверх уже существующих. Таким образом под тяжестью эти опоры погружались в реку, пока не доходили до дна. Там их закрепляли, засыпая пространство внутри срубов камнями.

У древнего моста было не менее 15 опор. Таким образом его конструкция была невероятно сложной с инженерной точки зрения. Древнейший мост Новгорода был возведен в самом узком и глубоком месте реки, при этом сам Волхов был частью двух знаменитых торговых маршрутов - «Из варяг в греки» и Великого волжского пути.